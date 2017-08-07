За 7 месяцев жители Коми отправили вдвое больше электронных налоговых деклараций, чем в минувшем году

7 августа 2017 года, 12:24 |
Фото из архива "Комиинформа"

За 7 месяцев этого года жители Коми отправили вдвое больше электронных налоговых деклараций, чем в минувшем году.

Из 5,6 тысяч электронных деклараций 3-НДФЛ 35% было направлено жителями Сыктывкара. По данным налоговой службы помимо количества деклараций увеличилось и число пользователей "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц". За полгода их количество возросло на 11,5 тысяч человек. Всего в ресурсе по состоянию на 7 августа зарегистрировано более 140 тысяч пользователей.

Как отмечают в УФНС по Коми, сервис пользуется спросом у жителей региона не только за более быстрое обслуживание. Электронный ресурс позволяет получить некоторые документы бесплатно, в то время как за их бумажные аналоги придется заплатить. Юридическую силу оба документа имеют равную, поэтому выгода для граждан очевидна. К таким документам относятся, например, справка о том, что гражданин не является индивидуальным предпринимателем.

Возможности электронного ресурса не ограничиваются подачей документов и запросом справок. В личном кабинете также можно оплачивать налоги, оформлять льготы, отслеживать ход проверок по декларациям 3-НДФЛ, контролировать информацию о своем имуществе, а также направлять запросы.

Всего за этот год через электронный сервис в налоговые органы Коми было направлено 6,3 тысяч документов, в то время как за весь предыдущий год было направлено 6,7 тысяч, сообщает пресс-служба УФНС по Коми.

*** К сведению, новым пользователям, зарегистрировавшимся в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" бумажные уведомления на уплату налога автоматически заменяются электронными. Для получения бумажных уведомлений необходимо направить заявление через личный кабинет или написать его при личном посещении инспекции.

Комиинформ

  Ключевые слова: налоги, декларация
  Рубрика: Экономика
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