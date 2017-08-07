Воркутинский пловец Аркадий Вятчанин получил американский паспорт

7 августа 2017 года, 11:13 |
Gazeta.ru

Двукратный призер Олимпийских игр 2008 года, бывший пловец сборной России Аркадий Вятчанин получил американский паспорт. Несколько лет назад он со скандалом ушел из российской сборной.фото: youtube.comАркадий Вятчанин

О получении спортсменом гражданства США сообщает издание SwimSwam.

Пловец решил стать американским гражданином после того, как Международная федерация плавания (FINA) отказала ему в смене российского спортивного гражданства на сербское.

Спортсмен завершил оформление документов в 2015 году, однако по действующим правилам он не смог принять участие в чемпионате мира в том же году. Кроме того, FINA не позволила ему представлять сборную Сербии на Играх в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что Вятчанин ушел из сборной России в 2013 году после ссоры с руководством и тренерским штабом.

33-летний пловец четыре раза побеждал на чемпионатах Европы и четыре раза становился призером мировых первенств (одна бронза и три серебра).

На Олимпиаде 2008 года в Пекине завоевал две бронзовые медали в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров, пишет МК.

Комиинформ

  Ключевые слова: плавание, гражданство. Вятчанин
  Рубрика: Спорт
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