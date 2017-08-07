Воркутинский пловец Аркадий Вятчанин получил американский паспорт
Двукратный призер Олимпийских игр 2008 года, бывший пловец сборной России Аркадий Вятчанин получил американский паспорт. Несколько лет назад он со скандалом ушел из российской сборной.фото: youtube.comАркадий Вятчанин
О получении спортсменом гражданства США сообщает издание SwimSwam.
Пловец решил стать американским гражданином после того, как Международная федерация плавания (FINA) отказала ему в смене российского спортивного гражданства на сербское.
Спортсмен завершил оформление документов в 2015 году, однако по действующим правилам он не смог принять участие в чемпионате мира в том же году. Кроме того, FINA не позволила ему представлять сборную Сербии на Играх в Рио-де-Жанейро.
Отметим, что Вятчанин ушел из сборной России в 2013 году после ссоры с руководством и тренерским штабом.
33-летний пловец четыре раза побеждал на чемпионатах Европы и четыре раза становился призером мировых первенств (одна бронза и три серебра).
На Олимпиаде 2008 года в Пекине завоевал две бронзовые медали в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров, пишет МК.
Комиинформ
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