В Сыктывкаре иномарка сбила девушку, водитель скрылся с места аварии
Вчера поздно ночью в столице Коми в ДТП пострадала пешеход. Зафиксировано происшествие в 3:35.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, водитель 1987-го года рождения ехал на Hyundai Solaris по дворовой территории улицы Чайкиной.
Напротив дома №6/1 он сбил пешехода - девушку 1992-го года рождения, которая шла по дороге по ходу движения автомобиля. У пострадавшей - перелом стопы.
Водитель с места аварии скрылся, однако его нашли и привлекли за содеянное к ответственности.
О водителе иномарки известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории Коми он не привлекался. За рулем - с 2007-го года.
Ярослава Пархачёва
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