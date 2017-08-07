В Сыктывкаре иномарка сбила девушку, водитель скрылся с места аварии

Вчера поздно ночью в столице Коми в ДТП пострадала пешеход. Зафиксировано происшествие в 3:35.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, водитель 1987-го года рождения ехал на Hyundai Solaris по дворовой территории улицы Чайкиной.

Напротив дома №6/1 он сбил пешехода - девушку 1992-го года рождения, которая шла по дороге по ходу движения автомобиля. У пострадавшей - перелом стопы.

Водитель с места аварии скрылся, однако его нашли и привлекли за содеянное к ответственности.

О водителе иномарки известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории Коми он не привлекался. За рулем - с 2007-го года.