В Коми ищут заведующего складом ГСМ с зарплатой 143 тысячи рублей

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в июле. Количество вакансий сократилось на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 36%. Для сравнения: в июле 2016 года прирост резюме к аналогичному месяцу 2015 года составил 8%, вакансий – 40%.

В регионе сохраняется тенденция к сезонному снижению уровня конкуренции. Показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в июле равнялся 6,4 п., хотя еще в мае уровень конкуренции был заметно выше – 9,4 п. В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют 6 кандидатов, что вполне соответствует норме. Самый высокий уровень конкуренции в Республике Коми отмечен в следующих профобластях: "Юристы" (37,3 п.), "Государственная служба, НКО" (29,8 п.), "Наука, образование" (23,8 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (18,9 п.), "Высший менеджмент" (13,7 п.), где соискателям приходится бороться за внимание работодателей.

Большую часть рынка вакансий в Республике Коми – 46% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера "Продажи", еще 29% приходится на банковский сектор, а 16% - на профобласть "Начало карьеры, студенты". В пятерку лидеров в структуре вакансий также вошли "Строительство, недвижимость" (9%) и "Транспорт, логистика" и "Страхование" (по 7%). Однако наибольший прирост вакансий год к году отмечен в других сферах: "Страхование", "Автомобильный бизнес", "Медицина, фармацевтика". В этих областях за год значительно увеличился спрос на специалистов.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в июле в Республике Коми составил 30 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей ниже июньского показателя и на 5 тысяч меньше среднего уровня ожидаемой заработной платы в июле (на основе данных из резюме).

В топе актуальных вакансий начала августа с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Супервайзер по бурению нефтяных и газовых скважин" с зарплатой от 136 000 руб.

Топ-5 вакансий августа с самой большой зарплатой в Республике Коми*: