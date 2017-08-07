В Коми ищут заведующего складом ГСМ с зарплатой 143 тысячи рублей

7 августа 2017 года, 11:09 |
Фото из архива "Комиинформа"

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в июле. Количество вакансий сократилось на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 36%. Для сравнения: в июле 2016 года прирост резюме к аналогичному месяцу 2015 года составил 8%, вакансий – 40%.

В регионе сохраняется тенденция к сезонному снижению уровня конкуренции. Показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в июле равнялся 6,4 п., хотя еще в мае уровень конкуренции был заметно выше – 9,4 п. В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют 6 кандидатов, что вполне соответствует норме. Самый высокий уровень конкуренции в Республике Коми отмечен в следующих профобластях: "Юристы" (37,3 п.), "Государственная служба, НКО" (29,8 п.), "Наука, образование" (23,8 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (18,9 п.), "Высший менеджмент" (13,7 п.), где соискателям приходится бороться за внимание работодателей.

Большую часть рынка вакансий в Республике Коми – 46% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера "Продажи", еще 29% приходится на банковский сектор, а 16% - на профобласть "Начало карьеры, студенты". В пятерку лидеров в структуре вакансий также вошли "Строительство, недвижимость" (9%) и "Транспорт, логистика" и "Страхование" (по 7%). Однако наибольший прирост вакансий год к году отмечен в других сферах: "Страхование", "Автомобильный бизнес", "Медицина, фармацевтика". В этих областях за год значительно увеличился спрос на специалистов.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в июле в Республике Коми составил 30 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей ниже июньского показателя и на 5 тысяч меньше среднего уровня ожидаемой заработной платы в июле (на основе данных из резюме).

В топе актуальных вакансий начала августа с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Супервайзер по бурению нефтяных и газовых скважин" с зарплатой от 136 000 руб.

Топ-5 вакансий августа с самой большой зарплатой в Республике Коми*:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Супервайзер по бурению нефтяных и газовых скважин

Добыча сырья

от 136 000 руб.

Заведующий складом ГСМ

Транспорт, логистика

До 143 000 руб.
Главный метролог

Добыча сырья

От 66 000 до 100 000 руб.
Начальник отдела развития

Строительство, недвижимость

От 60 000 до 90 000 руб.
Заведующий пекарней гипермаркета

Производство

До 80 600 руб.

Комиинформ

  Ключевые слова: работа, зарплата. вакансии
  Рубрика: Экономика
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