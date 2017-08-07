Розничный рынок Сосногорска и Усть-Вымского района переполнили "Магниты"
По результатам мониторинга деятельности торговых сетей Коми УФАС России установило, что доля АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") на розничных рынках продовольственных товаров в муниципальных районах "Сосногорск" и "Усть-Вымский" превысила 25% (39,7% и 25,3% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.
В связи с этим, в соответствии с требованиями Закона о торговле АО "Тандер" больше не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующих муниципальных образований дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.
Сделка, совершенная с нарушением указанных требований ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд антимонопольным органом, а также любым заинтересованным лицом.
Комиинформ
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