Розничный рынок Сосногорска и Усть-Вымского района переполнили "Магниты"

7 августа 2017 года, 10:15 |
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

По результатам мониторинга деятельности торговых сетей Коми УФАС России установило, что доля АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") на розничных рынках продовольственных товаров в муниципальных районах "Сосногорск" и "Усть-Вымский" превысила 25% (39,7% и 25,3% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

В связи с этим, в соответствии с требованиями Закона о торговле АО "Тандер" больше не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующих муниципальных образований дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.

Сделка, совершенная с нарушением указанных требований ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд антимонопольным органом, а также любым заинтересованным лицом.

Комиинформ

  Ключевые слова: УФАС, магнит, бизнес
  Рубрика: Право
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