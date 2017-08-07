Мэр Сыктывкара занял шестую строчку рейтинга "Медиалогии" в июле

7 августа 2017 года, 16:14 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за июль 2017-го года.

Мэр Сыктывкара занял в нем шестую строчку, таким образом потеряв две позиции и набрав 1567 баллов "медиаиндекса".

Лидерами медиарейтинга стали калининградский мэр Александр Ярошук, псковский - Иван Цецерский и мурманский - Андрей Сысоев.

В медиарейтинг традиционно вошли действующие главы столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

"Медиаиндекс" – это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Сыктывкар, рейтинг, мэр, козлов, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Политика
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