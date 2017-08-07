Рыбу и животных в пригороде Печоры в июне этого года убило током

7 августа 2017 года, 11:27 | Печорский
Фото "Гражданского патруля"

Животных и рыбу, найденных мертвыми в пригороде Печоры, убило током. Таковы выводы Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми после обследования участка с останками животных в устье реки Данкайель, сообщает общественное движение "Гражданский патруль".

Напомним, 22 июня его активисты обнаружили у водоема трупы диких животных и рыб. Разобраться в причинах инцидента общественники попросили надзорные органы республики.

Местные жители еще тогда говорили о том, что смерть ондатры, леммингов, рыбы и собаки наступила в результате поражения электрическим током. Однако эта информация подтвердилась только сейчас.

"На основании данных эпизоотической обстановки, территория Печорского района благополучна по заразным и особо опасным болезням. По результатам осмотра трупов животных и рыб сделано заключение, что их смерть наступила в результате поражения электрическим током в связи с обрывом проводов", — говорится в ответе замминистра сельского хозяйства региона за подписью А.Полугрудова, которое официально получили общественники.

В соответствии с санитарными правилами, трупы были собраны и сожжены. Территорию продезинфицировали раствором сульфохлорантина.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: экология, коми, зоозащита, животные
  Рубрика: Экология
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