На улице Куратова в Сыктывкаре на две недели ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба сыктывкарской администрации со ссылкой на филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", в столице Коми будет ограничено движение автотранспорта по улице Куратова.



В связи с проведением работ на тепловых сетях будет ограничено движение транспорта на всей ширине проезжей части по улице Куратова в районе дома № 53 в период с 7-го по 21 августа.