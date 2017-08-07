На улице Куратова в Сыктывкаре на две недели ограничат движение транспорта

7 августа 2017 года, 9:48 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Как сообщает пресс-служба сыктывкарской администрации со ссылкой на филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", в столице Коми будет ограничено движение автотранспорта по улице Куратова.

В связи с проведением работ на тепловых сетях будет ограничено движение транспорта на всей ширине проезжей части по улице Куратова в районе дома № 53 в период с 7-го по 21 августа.

Комиинформ

  Ключевые слова: ограничение движения, ремонт
  Рубрика: Общество
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