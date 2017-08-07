В Усть-Куломском районе сгорела частная баня

В Усть-Куломском районе огонь практически уничтожил частную баню.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, информация о возгорании в деревянном одноэтажном строении поступила на пульт дежурного в 21 час 6 августа.

Пожарные подразделения прибыли на улицу Центральную поселка Кебанъель через десять минут.

В тушении принимали участие две единицы техники, пять человек личного состава пожарной охраны и трое местных жителей.

Пожар удалось ликвидировать в 21:35 на площади 20 "квадратов".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина пожара - неправильное устройство отопительной печи.