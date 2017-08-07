В Усть-Куломском районе сгорела частная баня

7 августа 2017 года, 10:03 | Усть-Куломский
Фото МЧС

В Усть-Куломском районе огонь практически уничтожил частную баню.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, информация о возгорании в деревянном одноэтажном строении поступила на пульт дежурного в 21 час 6 августа.

Пожарные подразделения прибыли на улицу Центральную поселка Кебанъель через десять минут.

В тушении принимали участие две единицы техники, пять человек личного состава пожарной охраны и трое местных жителей.

Пожар удалось ликвидировать в 21:35 на площади 20 "квадратов".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина пожара - неправильное устройство отопительной печи.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: село, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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