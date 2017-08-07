За выходные спасатели Коми выезжали на поиски четверых грибников

7 августа 2017 года, 9:31 | Сыктывкар, Ухта
Фото: Яролавы Пархачевой

Выход грибов прибавил работы сотрудникам "СПАС-Коми" на выходных.

В Максаковке 5 августа потерялся мужчина, которого по мобильному телефону вывели из леса.

В Ухте на 11-м километре трассы Ухта-Сыктывкар потерялся мужчина 1977 года рождения. Он попросил о помощи, но смог выбраться на дорогу самостоятельно.

В местечке Лемью под Сыктывкаром 5 августа потерялся грибник, спасатели выехали на поиски и смогли обнаружить мужчину 1971 года рождения только на следующий день, когда он также самостоятельно сориентировался на местности.

В Усть-Куломском районе с 6 августа ведутся поиски мужчины 1972 года рождения, отправившегося за грибами.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, поиски, грибники
  Рубрика: Происшествия
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