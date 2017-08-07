Контрольное управление президента проанализировало ритуальный рынок Республики Коми

Владимир Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг, по сути, предложив распространить московский опыт их оказания на всю Россию. В столице в организации захоронений активно участвует государство, что, впрочем, не решает проблему деятельности серых агентов. Их оборот в стране достигает 120–150 млрд руб.

“Ъ” ознакомился со списком поручений по повышению доступности и качества ритуальных услуг, которые президент Владимир Путин дал правительству. В основу списка легли итоги проверки исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в первом полугодии 2017 года. Поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Среди других задач — инвентаризация действующих и заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране (создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения). Также президент ждет, что правительство закончит разработку закона о похоронном деле. В пресс-службе правительства подтвердили получение поручений, переадресовав остальные вопросы в Минстрой. Там на запрос “Ъ” не ответили.

Проблемы сферы ритуальных услуг сегодня сводятся к несогласованности действий органов власти, отсутствию единых стандартов оказания услуг и устаревшей законодательной базе (рынок регулируется законом от 1996 года), сообщается в материалах контрольного управления президента. Там обратили внимание, что из бюджетов разных уровней на выплату социальных пособий на погребение (в рамках гарантированного перечня) ежегодно выделяется 20 млрд руб. Объем рынка платных услуг в три раза больше — 60 млрд руб. (данные Росстата за 2015 год).

В большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня. Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать услуги (часто их функции выполняет частный бизнес или учреждения в сфере транспорта и теплоснабжения). Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов.

Качество ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня может быть разным даже в одном регионе. "В Республике Коми, в городских округах Сыктывкар, Сосногорск и Ухта, предусмотрено предоставление необитого деревянного гроба, а в муниципальных районах Прилузский и Усть-Куломский — деревянного гроба, обитого тканью",— приводит пример контрольное управление президента. Расхождения есть и в организации погрузочно-разгрузочных работ — где-то их вместо специализированных служб выполняют родственники.

Все это привело к тому, что на рынке ритуальных услуг растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10–15 раз дороже. Объем этого неучтенного сегмента услуг в контрольном управлении оценивают в 120–150 млрд руб.

Для решения проблем, связанных со сложившейся практикой резервирования мест под захоронение на платной основе (в отдельных случаях стоит более 1 млн руб.), нужно создавать коммерческие кладбища, считают в контрольном управлении. Еще одной проблемой там называют отсутствие полного перечня мест для захоронения. По данным Минстроя, в России 80 тыс. кладбищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз выше.

Перечисленные проблемы в сфере ритуальных услуг общие для всей страны, считает президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков. "Но с учетом опыта столицы в этой области трудно поверить в эффективность предложенных мер",— говорит он. Московские специализированные службы исторически оказывают ритуальные услуги на этапе организации похорон (то есть до ворот кладбища) и по гарантированному перечню (его сумма в этом году около 16 тыс. руб.).

В столице есть свой закон, регулирующий рынок ритуальных услуг, который при успешной реализации планировалось масштабировать в рамках страны. Есть также городское предприятие ГБУ "Ритуал", ставшее почти монополистом рынка. "Ни одна из этих мер не помогла решить проблему серых агентов",— говорит господин Стосков. Доля заказов, обрабатываемых ими, оценивается в 80%.