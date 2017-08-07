В глухой деревне на границе с Пермским краем охотники нашли на больного отшельника

7 августа 2017 года, 8:10 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В глухой поселок Нюмыд Усть-Куломского района Коми, где из местных жителей остался один мужчина, случайно забрели четверо охотников.

Они обнаружили заболевшего мужчину 1951 года рождения с признаками инсульта. Как сообщили "Комиинформу" в СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, в ночь с субботы на воскресенье в поселок выехали сотрудники ведомства, в том числе штатный врач, который на месте диагностировал тяжелое заболевание.

Больного эвакуировали и передали корткеросским врачам, которые перенаправили мужчину в Сыктывкар.

По словам врача Александра Князева, мужчине очень повезло, что его вовремя обнаружили охотники, иначе медицинская помощь могла быть бессильной.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, отшельник, Нюмыд, лес
  Рубрика: Происшествия
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