В глухой деревне на границе с Пермским краем охотники нашли на больного отшельника

В глухой поселок Нюмыд Усть-Куломского района Коми, где из местных жителей остался один мужчина, случайно забрели четверо охотников.

Они обнаружили заболевшего мужчину 1951 года рождения с признаками инсульта. Как сообщили "Комиинформу" в СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, в ночь с субботы на воскресенье в поселок выехали сотрудники ведомства, в том числе штатный врач, который на месте диагностировал тяжелое заболевание.

Больного эвакуировали и передали корткеросским врачам, которые перенаправили мужчину в Сыктывкар.

По словам врача Александра Князева, мужчине очень повезло, что его вовремя обнаружили охотники, иначе медицинская помощь могла быть бессильной.