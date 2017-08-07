В Прилузье утонул ребенок

7 августа 2017 года, 7:37 | Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В селе Летка 6 августа произошла трагедия. На реке утонул ребенок 2005 года рождения.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Кои" Комитета ГО и ЧС, два мальчика купались на реке у села Летка, один из детей остался на берегу, а второй прыгнул в воду и не вынырнул. На место происшествия вызвали сотрудников Прилузского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, местные рыбаки определили с помощью прибора, похожего на эхолот, возможное место нахождения тела.

В работе понадобилась помощь водолазов, так как глубина реки в месте трагедии составляет до семи метров. Сыктывкарские спасатели в количестве четырех человек 6 августа выехали в Прилузский район в 15.00 и вечером подняли тело мальчика на поверхность.

В этом году в практике "СПАС-Коми" это первый трагический случай, произошедший на воде с ребенком.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: трагедия, ребенок, летка, водолазы
  Рубрика: Происшествия
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