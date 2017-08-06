Контекст недели: помогая храму, помогаем себе, или пиар пиару рознь

Для православных эта неделя увенчалась доброй вестью. Храм в селе Шошка Сыктывдинского района обрел к завершению ремонта, проведенного всем миром, несколько икон. В дар приходу их преподнесли глава Коми, министр внутренних дел и главный федеральный инспектор.

Комментаторы в интернете поспешили высказать скептические мнения относительного события. Дескать, не следует рекламировать добрые дела, сотворяемые на благо домов Господних. Напоминали даже о Святом писании, где указано, что правая рука не должна знать, что делает левая, когда речь идет об оказании помощи или подаянии милостыни.

Это, конечно, верно. Но применимо совсем в другом контексте. Важно, чтобы сам человек не хвалился и не вспоминал себе самому те случаи, когда ему довелось протянуть руку помощи нуждающимся. Что же касается окружающих, то весть о добром деле разносилась всегда. Просто раньше это делалось посредством "сарафанного радио", а век информационных технологий – с помощью СМИ.

Ведь как же иначе сообщать обществу о радостных новостях православной жизни? Пиар пиару рознь. Да и не пиар это, а информирование населения, чтобы земляки воодушевились положительным примером и тоже, в меру сил, оказали помощь церкви, храму, монастырю – к чему душа располагает.

Со времен крещения Руси считалось, что не быть полноценной жизни в месте, где отсутствует хотя бы часовня или приход. Строить или реставрировать храмы для людей – миссия особая. Требует она, помимо желания, сделать добро в силу возможностей, будь то физический труд или материальные подати. Те же, кто боятся в бедность впасть, помогая храму, и потому скупятся на посильный вклад, бедность свою приумножат. А кто от всего средства поможет, чем может, даже в ущерб своему благосостоянию, тем прибудет: в материальной плоскости ли, в решении ли гнетущих проблем, в изменении ли самой жизни.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл не раз повторял непреложную истину: не ходили бы люди с ведрами к колодцу, если б знали, что нет в нем воды, не обращались бы к Небесам, если бы не получали ответа и помощи на свои мольбы.

Каждому воздается по вере его. Важно помнить: доброе дело для ближнего или для храма – порою единственное оправдание смысла жизни, а главное – верный способ выправить ее.