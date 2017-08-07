Муниципалитеты и строители из Коми могут поделиться градостроительными практиками со всей Россией

Органы госвласти и местного самоуправления, а также застройщики и создатели информационных программ из Коми могут принять участие в федеральном конкурсе, представив местные практики градостроительства, лучшие из которых станут известны на всю страну.

Третий ежегодный градостроительный конкурс проводится Минстроем России. Работы принимаются до 17 августа. Победителей конкурса объявят 20 сентября в рамках Российского инвестиционно-строительного форума (РИСФ).

"Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов в сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах. Принять участие в конкурсе могут органы публичной власти, представители бизнес-структур – застройщики, технические заказчики, генеральные подрядчики, организации, являющиеся разработчиками информационных программ. На конкурс можно подавать проекты, реализованные за последние три года", - говорится в положении о конкурсе.

Работы принимаются по 11 номинаций, одна из которых учреждена впервые - "Лучший реализованный проект в моногороде в рамках программы "Пять шагов благоустройства". Помимо этого – традиционные номинаций: "Лучший генеральный план города"; "Лучшие правила землепользования и застройки"; "Лучшие внедренные информационные технологии, используемые в градостроительной сфере"; "Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий"; "Лучший реализованный проект развития застроенных территорий"; "Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия". А также "Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве жилья эконом-класса"; "Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства"; "Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры"; "Лучший реализованный проект строительства объекта транспортной инфраструктуры".

Заявки принимаются через специальный раздел на сайте Минстроя России, там же – подробные условия участия.

"В конкурсную комиссию вошли авторитетные специалисты-практики, представители ведущих научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений и объединений работодателей в строительной сфере. Финалистам конкурса будет предоставлено право продемонстрировать свои проекты в рамках РИСФ. Проекты-победителей войдут в список лучших градостроительных практик страны", - сообщает Минстрой России.