Незаконная миграция и браконьерство станут предметом анализа властей Коми

Власти Коми проанализируют положение дел в регионе с незаконной миграцией и с нелегальным выловом рыбы. Оба вопроса включены дополнительно для рассмотрения в план работы до конца третьего квартала текущего года.

Проект изменений подготовлен в план работы Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Совещание проводится традиционно минимум раз в три месяца под председательством главы региона либо заместителей председателя правительства.

На третий квартал текущего года планируется включить для обсуждения с профильными органами власти два дополнительных вопроса.

Первая тема – о состоянии работы по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Коми. Информацию для обсуждения на совещании подготовят Госинспекция труда в РК и Минтрудсоцзащиты и МВД по региону.

Вторая тема – о реализации дополнительных мер межведомственного взаимодействия по осуществлению контроля в области рыболовства и сохранению водных биоресурсов на территории Коми. Фактуру для анализа ситуации представят территориальное управление федерального Агентства по рыболовству и центр ГИМС (госинспекции по маломерным судам).