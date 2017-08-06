Дождливая погода не помешала проведению Дня железнодорожника в Инте

6 августа 2017 года, 16:08 | Инта
Фото пресс-службы администрации Инты

В Инте 180-й день рождения железных дорог в России отметили народными гуляниями.

В субботу праздничные мероприятия открылись шествием железнодорожников. По главной улице города вместе с работками интинской дистанции пути прошла руководитель администрации Лариса Титовец. Она поздравила железнодорожников с профессиональным праздником и лучшим из них вручила заслуженные награды.

Четверо работников различных структурных подразделений интинской дистанции пути были отмечены высшей муниципальной наградой – почетным знаком "За заслуги перед Интой". Десятки железнодорожников получили почетные грамоты администрации, главы городского округа и благодарственные письма.

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На центральной площади Инты состоялся большой праздничный концерт. Одновременно здесь работали детская спортивная площадка, библиоостров, творческая мастерская народных умельцев и торговая ярмарка.

В воскресенье, несмотря на дождливую погоду, праздник прошел у привокзальной площади. День железнодорожника отметили вместе с праздником поселка Верхняя Инта, где традиционно живет много представителей этой профессии. Собравшихся жителей поселка, работников и ветеранов железной дороги поздравили мэр Инты Лариса Титовец и руководитель Интинской дистанции пути Сергей Дурницкий.

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Праздничными подарками были отмечены семейные династии железнодорожников.

Концертную программу творческих коллективов города дополнили ароматные шашлыки, выпечка и горячий чай.

Комиинформ

  Ключевые слова: железнодорожники
  Рубрика: Общество
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