Власти РФ изучат меры поддержки волонтеров в регионах

7 августа 2017 года, 7:13 |
Фото из архива "Комиинформа"

Аналитический центр при правительстве РФ запросил у общественности в регионах предложения по подготовке программы мониторинга мер поддержки, оказываемой на местах для развития волонтерства.

Мониторинг будет проводиться ежегодно для получения из регионов комплексной информации по видам господдержки, которой обеспечиваются добровольческие объединения и организации, участвующие в развитии социально значимых направлений жизнедеятельности территорий.

"Информация необходима для принятия, в случае необходимости, соответствующих управленческих решений", - указано в письме центра, разосланном в регионы.

Общественников на местах центр просит высказать свою позицию по объектам и субъектам, целям и задачам, показателям (индикаторам) мониторинга, а также по методам и источникам сбора информации и использования полученных результатов.

"На основе предложений от федеральных органов исполвласти и от некоммерческих объединений аналитический центр при правительстве РФ планирует разработку программы и организацию в сентябре ее обсуждения с соисполнителями", - говорится в письме.

Предложения от общественности субъектов РФ принимаются до конца августа.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: волнтерство
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:25 05.08.2017
Волонтер Победы из Воркуты Дарья Белоглазова получила награду президента России
11:23 03.08.2017
Молодежный форум "RESPECT" в Койгородском районе собрал более 80 участников
18:45 01.08.2017
Школьники из Коми проводили в полет экипаж МКС


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео