Власти РФ изучат меры поддержки волонтеров в регионах

Аналитический центр при правительстве РФ запросил у общественности в регионах предложения по подготовке программы мониторинга мер поддержки, оказываемой на местах для развития волонтерства.

Мониторинг будет проводиться ежегодно для получения из регионов комплексной информации по видам господдержки, которой обеспечиваются добровольческие объединения и организации, участвующие в развитии социально значимых направлений жизнедеятельности территорий.

"Информация необходима для принятия, в случае необходимости, соответствующих управленческих решений", - указано в письме центра, разосланном в регионы.

Общественников на местах центр просит высказать свою позицию по объектам и субъектам, целям и задачам, показателям (индикаторам) мониторинга, а также по методам и источникам сбора информации и использования полученных результатов.

"На основе предложений от федеральных органов исполвласти и от некоммерческих объединений аналитический центр при правительстве РФ планирует разработку программы и организацию в сентябре ее обсуждения с соисполнителями", - говорится в письме.

Предложения от общественности субъектов РФ принимаются до конца августа.