Прокуратура изменит подход к надзору за уголовными делами Следственного комитета по Коми

Прокурор Коми Сергей Бажутов поручил прокурорам на местах кардинально изменить подход к организации надзора по делам, расследуемым следователями следственного комитета.

Информация об этом прозвучала на заседании коллегии прокуратуры. По данным руководителя надзорного ведомства, в первом полугодии 2017 года в суд направлено 4 387 уголовных дел, из которых следователями комитета окончено 496 или 11,3%.

"Количество дел, возвращенных судами в порядке ст. 237 УПК, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снизилось с 43 до 34. Их удельный вес от общего числа направленных в суд не превысил 0,8%. Однако по уголовным делам, оконченным следователями СК, данный негативный показатель увеличился с 1,1% до 2,2%. А число дел, возвращенных судами, возросло с 6 до 11. Одновременно прокурорами для дополнительного расследования возвращено только 12 дел, что лишь на два дела больше чем в том же периоде 2016 года", - привел статистику Сергей Бажутов.

Он напомнил, что прокурорам предписано обеспечивать надзор за исполнением законов органами предварительного следствия независимо от их ведомственной принадлежности.

"По уголовным делам, находящимся в производстве следователей МВД, прокурорами признаны недопустимыми 26 доказательств, дознавателей МВД – 18. По уголовным делам, расследованным следователями СК, такие постановления прокурорами не выносились. При этом в связи с выявленными в ходе судебного рассмотрения уголовных дел нарушениями, допущенными на стадии предварительного расследования, судами признано недопустимыми 57 доказательств, из которых абсолютное большинство (42) – по делам комитета. Кроме того, судами вынесено 23 частных постановления, из которых по их делам – 14", - констатировал докладчик.

Из 42 доказательств, признанных судами недопустимыми, оставлены без реагирования со стороны прокуроров 14 нарушений в Усинске, по 4 в Воркуте и Печоре, и 11 в Эжвинском районе Сыктывкара.

"Участие понятых предусмотрено по 12 следственным действиям. По четырем из них, в числе которых предъявление для опознания, участие понятых обязательно, независимо от применения техсредств. В нарушение прямого требования закона по уголовному делу о совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, направленному в Верховный суд Коми, следователем Воркутинского следственного отдела произведены без участия понятых опознания трех вещественных доказательств, в том числе орудия преступления. При этом полномочия по признанию доказательств недопустимыми прокурором не использовались", - заявил Сергей Бажутов.

В текущем году следователями следственного комитета в Верховный суд Коми направлено семь уголовных дел, по пяти из которых при допросе 11 свидетелей без оформления протоколов опознания предъявлены фотографии лиц и предметов. В результате утрачена возможность получения отдельного доказательства, поскольку повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам проводиться не может.

Указанные нарушения привели к росту количества лиц, частично реабилитированных по уголовным делам, расследованным следователями комитета, с шести в первом полугодии прошлого года до 26-ти. С федерального бюджета по искам граждан о возмещении вреда, причиненного уголовным преследованием, судами взыскана 931 тысяча рублей или половина от общей суммы удовлетворенных исковых требований. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Столько же взыскано по делам дознавателей и следователей МВД. Притом, что в их производстве находилось 90% от всех уголовных дел в республике.

"Об указанных нарушениях я говорил на итоговой коллегии в региональном управлении Следственного комитета. Полагаю, они уже принимают необходимые меры по исправлению ситуации. Вопрос об ответственности надзирающих прокуроров мы решим незамедлительно по результатам коллегии", - резюмировал Сергей Бажутов.