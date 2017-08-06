Прокурор Коми обозначил методы профилактики суицидов в исправительных колониях

Органы прокуратуры в Коми усилят работу по предотвращению суицидов и актов членовредительства среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях на территории региона.

По информации, прозвучавшей на заседании коллегии прокуратуры Коми, в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в минувшем полугодии прокуроры провели 177 проверок, выявив 637 нарушений и внеся 225 актов прокурорского реагирования, по результатам которых 251 сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщил прокурор Коми Сергей Бажутов, надзор за исполнением в учреждениях ФСИН закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) – один из приоритетов в деятельности специализированных прокуроров. За истекший период 2017 года они изучили 517 дел оперативного учета, находившихся в производстве оперативных подразделений УФСИН и 56 из числа прекращенных в прошлые годы. В итоге выявлено 85 нарушений законодательства, внесено 52 акта реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников оперативных подразделений.

"Наиболее качественно сработала Ухтинская спецпрокуратура, где количество выявленных нарушений составило треть от общего числа выявленных по республике, в то время, как в Княжпогостской и Сыктывкарской спецпрокуратурах произошло существенное снижение качества работы в этой сфере", - констатировал Сергей Бажутов.

Материалы, отражающие итоги надзора за исполнением законов при осуществлении ОРД в учреждениях уголовно-исполнительной системы, показывают, что проверки по основным направлениям деятельности Управления ФСИН нередко сведены лишь к изучению ДОУ. Прокурорами не принимается во внимание, что этот участок надзора предполагает проведение разноплановых проверочных мероприятий.

Прокурор привел пример: по статистике в следственных изоляторах и исправительных учреждениях в Коми допущено 3 случая самоубийств и 93 членовредительства. "Каждое такое происшествие нуждается в повышенном внимании и оценке причин, вследствие которых негласными средствами не удалось их предотвратить. Необходимо обращать внимание на проведение работы по профилактике актов членовредительства совершаемых осужденными и арестованными. Это, по сути, предпосылки к совершению ими суицидов", - убежден докладчик.

Он считает важным добиваться своевременной постановки таких лиц на профилактический учет и проводить с ними планомерную и дифференцированную работу с учетом психологических особенностей. Прокурор Коми поручил отраслевому отделу указанную работу взять на особый контроль.

"Подводя итоги, отмечу, что в целом весь комплекс мер, принимаемых прокуратурой во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, оказывает положительное воздействие на состояние законности в республике. Мы и в дальнейшем будем средствами прокурорского реагирования минимизировать нарушения закона, чтобы помогать людям и надежно защищать интересы государства", - резюмировал Сергей Бажутов.