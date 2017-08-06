Для школьников Ижемского района организовали "Час досуга"

Интересным и полезным отдых детей сделали специалисты Центра соцзащиты Ижмы. Программу "Час досуга" они реализуют уже четвертый год. В этот раз в ней участвовали 11 школьников младшего и среднего звена.

Как сообщает пресс-служба Минтруда Коми, перед началом смены сотрудники ознакомили детей с режимом, правилами поведения в группе, проинструктировали по технике безопасности, поиграли в игры, направленные на сплочение детского коллектива.

"Программа смены была насыщенной. С детьми занимался психолог, который провел множество тренингов на разные темы. Кроме этого, мы сотрудничали со специалистами других организаций. Так, инспектор по делам несовершеннолетних рассказал ребятам о правилах поведения в общественных местах и в транспорте, сотрудники МЧС учили юных участников группы, как нужно вести себя на водоемах, в лесу, при непогоде и как обращаться с огнем, а медицинский работник показал ребятам, как оказывать первую помощь при травмах и ушибах", - сообщила заведующая отделением социальной помощи семье и детям Елена Хозяинова.

По ее словам, за время смены ребята успели посетить районный краеведческий музей, где познакомились с творчеством земляков и поиграли в развивающие игры, на мастер-классе изготовили "рыбку счастья".

"Кроме того, в музее дети играли в замечательную всем известную игру лото, где вместо фишек картинки с изображением достопримечательностей Ижемского района, населенные пункты района, а также старая утварь, которой пользовались наши прадеды. Также они делали для себя закладки с различными росписями, играли в экологическое мемо, которая развивает память детей. А еще специалисты детской библиотеки провели интересную викторину на знание коми языка "Коми нэдкывяс" и викторину на знание Коми края", - рассказала Е.Хозяинова.

Большую часть времени дети проводили на свежем воздухе в подвижных играх, занимались на спортивной площадке, катались на роликах в детском парке, играли в теннис.

В завершении работы группы каждому ребенку вручили небольшой подарок на память и папки со школьными принадлежностями, которые пригодятся им в наступающем учебном году.