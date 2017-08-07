В День республики Национальная библиотека Коми устроит "Краеведческий марафон"

7 августа 2017 года, 8:59 | Сыктывкар, Сысольский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На площадке перед Национальной библиотекой Республики Коми открылось летнее некафе "Книжный дворик". В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, небольшая библиотека, свежая пресса и настольные игры. Некафе работает по будням с 11 до 15 часов.

22 августа сотрудники библиотеки проведут "Краеведческий марафон", интерактивную площадку в рамках празднования 96-летия Республики Коми. Жителям и гостям столицы будут представлены игры, познавательные краеведческие задания, викторины, и многое другое.

26 августа пройдет книжная выставка "Мастера ужаса" и викторина "Обитающий во мраке", участие в акции "Темные аллеи".

Каждую пятницу с 13 до 14 часов на площадке перед Национальной библиотекой будут устраивать тематические фримаркеты:

11 августа – "Чтение – лучшее лекарство от стресса", викторина "Любимая республика моя"
18 августа – "Лето – время книгочеев", интеллектуальный дартс "Проверь свое литературное здоровье".
25 августа – "К учебному году готов". Этот фримаркет пройдет в парке им. Кирова.

В самом здании работают выставки "Почемучкам о робототехнике", "Легенды кино и театра", с 17 августа – "Поклон тебе нижайший, любимая Республика моя!", к 96-летию государственности Республики Коми.

Кроме того, на протяжении всего августа Национальная библиотека проводит второй этап (электронное голосование) республиканского конкурса "Республику свою по книгам узнаю". Для участия в конкурсе поступило 64 работы из 12 муниципальных образований. Возраст участников от 8 лет до 71 года.

Работы представлены в следующих номинациях:
- "Литературное откровение" (отзыв о прочитанном)
- "Книжная палитра" (представление произведения в формате, календаря, открытки, закладки…)
- "Книга говорит … и показывает" (представление произведения с использованием информационных технологий: видеопрезентация, буктрейлер, аудио- и видеоролик…)
- "Удивительная республика" - представление книги, изданной в Коми республиканской типографии.

Конкурсные материалы размещены на портале НБ РК.

20 августа Национальная библиотека намерена принять участие в закрытии межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля на Сысоле "Кӧйдыс" (с. Визинга). Взрослые и дети смогут проверить свои знания, узнать любопытные факты из жизни российских писателей, приняв участие в библиоквизе, для любителей коми края придется по вкусу этно-викторина.

Илья Баканов

  Ключевые слова: день республики, библиотека
  Рубрика: Культура
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