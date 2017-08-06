Национальный музей Коми покажет посетителям "Кино на траве"

6 августа 2017 года, 16:40 | Сыктывкар
Фото Национального музея Коми

19 и 20 августа с 20 до 22 часов в Доме-музее И. П. Морозова по адресу ул. Кирова, 32 состоится акция "Кино на траве". Гости увидят фильм, заранее выбранный жителями республики путем онлайн-голосования в социальной сети "ВКонтакте".

Национальный музей Коми проводит акцию в рамках проекта "По волнам моей памяти". Кино под открытым небом позволит приятно провести время в романтической обстановке с родными и близкими людьми. Всех гостей открытого кинотеатра ждет комфортная зеленая площадка для отдыха, позитивная атмосфера и травяной чай.

Ко Дню Республики Коми Национальный музей также проведет дни открытых дверей в отделе истории 19-го и 22 августа. Помимо прочего, посетителей ждет тематическая экскурсия "Геральдика земли Коми".

17,18,19, 21 и 22 августа в выставочном зале гостям музея будут интересны экспозиции "Российское застолье" и "Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII - начала XIX вв." из собрания Московского музея-усадьбы "Останкино".

Илья Баканов

  Ключевые слова: музей, кино, день республики, акция
  Рубрика: Культура
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