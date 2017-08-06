Мошенники продолжают присылать жителям Коми посылки с "наполнителями" вместо сотовых телефонов

6 августа 2017 года, 15:18 | Усть-Вымский
Фото Антона Пархачева

Полицейскими Усть-Вымского района проводится проверка по факту хищения путем обмана у местного жителя 9990 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Как рассказал мужчина стражам порядка, его дочь в социальной сети "ВКонтакте" нашла адрес сайта по продаже сотовых телефонов.

Девушка просмотрела ресурс "skidka - smartphone.ru" и заказала себе смартфон модели "Huawei Р 10". Однако, когда посылка пришла в отделение почтовой связи, внутри нее при вскрытии вместо мобильного устройства оказался картон.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай мошенничеств, совершенных в отношении жителей Коми при заказе сотовых телефонов. К примеру, жителям Ухты аферисты прислали посылки с рваной бумагой, гелем для душа, а сыктывкарец получил колготки вместо мобильного устройства, еще один потерпевший нашел в посылке уголь вместо заказанного металлоискателя. Потерпевшие не убедились в надежности ресурса по продаже техники и товаров и, соблазнившись низкой ценой, перечислили недобросовестным продавцам денежные средства.

МВД по Коми вновь призывает жителей региона беречь свои сбережения и рекомендует оплачивать товар только после его получения и личного осмотра. Не спешите переводить деньги на счета неизвестных физических и юридических лиц, а при малейших сомнениях откажитесь от покупки.

Не лишним будет сравнить цены на аналогичные товары на других ресурсах. Если вы все же решились на сомнительную сделку, то хотя бы переводите деньги на банковские счета, а не на обезличенные виртуальные кошельки. Так полиция сможет отследить, куда ушли ваши деньги и поймать мошенников.

Комиинформ

  Ключевые слова: преступность, мошенники, МВД, коми
  Рубрика: Право
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