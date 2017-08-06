Под предлогом продажи одежды мошенники из соцсети похитили у интинок порядка 40 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Инте обратились две местные жительницы с заявлениями о хищениях у них путем обмана крупных денежных сумм. Общая сумма ущерба составила 39 300 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ходе проверки выяснилось, что еще в начале июля родственницы в социальной сети "ВКонтакте" обнаружили группу по продаже одежды с внушительными скидками. Воспользовавшись предложением виртуальной площадки под названием "Дисконт", одна из женщин заказала себе норковую шубу за 32 100 рублей, другая – демисезонную куртку стоимостью 7200.

Договорившись о сделке, интинки перечислили денежные средства на указанные им реквизиты банковской карты. Но в результате доставки товара не дождались.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

МВД по Республике Коми еще раз призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок в сети интернет. Как правило, злоумышленники создают виртуальные магазины и заманивают потенциальных покупателей сравнительно низкими ценами, всевозможными акциями и скидками.

Подобные ресурсы созданы с такой целью, чтобы обмануть максимальное количество граждан в короткие сроки. Получив материальную выгоду, виртуальные площадки попросту исчезают из сети.

Полиция рекомендует оплачивать товар только после его получения и личного осмотра. Сравните цены на аналогичные товары на других ресурсах и не спешите переводить деньги на счета неизвестных лиц.

Если вы все же решились на сомнительную сделку, то хотя бы переводите деньги на банковские счета, а не на обезличенные виртуальные кошельки. Так полиция сможет отследить, куда ушли ваши деньги и поймать мошенников.