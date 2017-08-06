За помощью после укусов клещей к медикам за неделю обратились 44 жителя Коми

По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Коми за период с 28 июля по 3 августа, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 44 человека, в том числе двое детей. Всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1547 пострадавших от укусов клещей, в том числе 222 ребенка.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми за неделю было проведено 106 исследований клещей, из них в семи обнаружен антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в девяти – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный контроль за проведением и эффективностью акарицидных обработок. По состоянию на начало августа обработано 450 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективное средство защиты - вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща. Тело маленького обидчика доставят в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории, чтобы проверить его на наличие вируса клещевого энцефалита. Исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.