Что нужно знать грибникам Коми
Тихая охота в Коми в самом разгаре. Период сбора ягод и грибов обычно длится до середины осени. И не все походы в лес заканчиваются благополучно. В лучшем случае, собранный урожай даров леса окажется небольшим, в худшем - можно заблудиться и получить травму. МЧС России по Коми напоминает о правилах безопасности.
В первую очередь, перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой.
Собираясь в тайгу, оденьтесь по сезону. Обувь должна быть удобной и прочной. Не забудьте головной убор. Рекомендуется надеть яркую одежду, чтобы вы были заметны в лесу, если придется вас искать. Возьмите с собой часы, компас, спички, складной нож, заряженный мобильный телефон. Рекомендуется захватить с собой небольшой набор продуктов – бутерброды, соль, сахар (можно конфеты), плитку шоколада.
Если Вы почувствовали даже легкое недомогание, откажитесь от похода в лес!
Помните об ориентирах:
- перед заходом в лес выясните расположение основных ориентиров местности – дорог, населенных пунктов, реки;
- определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении возвращаться: если шли на север, значит, возвращаться следует на юг;
- не входите в лес при сильном тумане и в конце дня.
Если Вы заблудились:
- остановитесь, лучше на открытой приметной горке, отметьте это место каким-либо заметным на расстоянии предметом;
- постарайтесь отдохнуть, поесть, вспомнить направление, откуда Вы пришли;
- запомните, к людям Вы сможете выйти, двигаясь вдоль лесного ручья или речки вниз по течению;
- не передвигайтесь по лесу бегом и в ночное время;
- не ешьте незнакомые Вам ягоды;
- внимательно прислушивайтесь к звукам в лесу – возможно, Вы услышите выстрел из ружья или шум машины или поезда.
Запомните: если Вы заблудились в лесу, Вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от Вашего грамотного поведения.
И еще – будьте осторожны в лесу с огнем!
Комиинформ
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