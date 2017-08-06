Что нужно знать грибникам Коми

Тихая охота в Коми в самом разгаре. Период сбора ягод и грибов обычно длится до середины осени. И не все походы в лес заканчиваются благополучно. В лучшем случае, собранный урожай даров леса окажется небольшим, в худшем - можно заблудиться и получить травму. МЧС России по Коми напоминает о правилах безопасности.

В первую очередь, перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой.

Собираясь в тайгу, оденьтесь по сезону. Обувь должна быть удобной и прочной. Не забудьте головной убор. Рекомендуется надеть яркую одежду, чтобы вы были заметны в лесу, если придется вас искать. Возьмите с собой часы, компас, спички, складной нож, заряженный мобильный телефон. Рекомендуется захватить с собой небольшой набор продуктов – бутерброды, соль, сахар (можно конфеты), плитку шоколада.

Если Вы почувствовали даже легкое недомогание, откажитесь от похода в лес!

Помните об ориентирах:

- перед заходом в лес выясните расположение основных ориентиров местности – дорог, населенных пунктов, реки;

- определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении возвращаться: если шли на север, значит, возвращаться следует на юг;

- не входите в лес при сильном тумане и в конце дня.

Если Вы заблудились:

- остановитесь, лучше на открытой приметной горке, отметьте это место каким-либо заметным на расстоянии предметом;

- постарайтесь отдохнуть, поесть, вспомнить направление, откуда Вы пришли;

- запомните, к людям Вы сможете выйти, двигаясь вдоль лесного ручья или речки вниз по течению;

- не передвигайтесь по лесу бегом и в ночное время;

- не ешьте незнакомые Вам ягоды;

- внимательно прислушивайтесь к звукам в лесу – возможно, Вы услышите выстрел из ружья или шум машины или поезда.

Запомните: если Вы заблудились в лесу, Вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от Вашего грамотного поведения.

И еще – будьте осторожны в лесу с огнем!