В Ухте насмерть сбили пешехода

6 августа 2017 года, 9:02 | Ухта
Фото ГИБДД Коми

Поздним вечером 5 августа в Ухте насмерть сбили пешехода. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на проспекте Ленина напротив дома №38 в 23:45.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, молодой человек 1993-го года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автотранспорта и попал под колеса ВАЗ-2114.

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель ВАЗа был трезв. Водительское удостоверение он получил в 2014-м году. За последний год три раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима.

Обстоятельства ДТП расследуются, возбуждено уголовное дело.

Илья Баканов

  Ключевые слова: наезд, гибель, авария, ДТП, транспорт, дороги, трагедия
  Рубрика: Происшествия
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