Поздним вечером 5 августа в Ухте насмерть сбили пешехода. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на проспекте Ленина напротив дома №38 в 23:45.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, молодой человек 1993-го года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автотранспорта и попал под колеса ВАЗ-2114.

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель ВАЗа был трезв. Водительское удостоверение он получил в 2014-м году. За последний год три раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима.

Обстоятельства ДТП расследуются, возбуждено уголовное дело.