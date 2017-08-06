Под Печорой Kia наехал на остановившийся посреди дороги Volkswagen

6 августа 2017 года, 13:53 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В ночь на 5 августа на 7-м километре автодороги Изъяю – Озёрный под Печорой произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил вынужденную остановку на проезжей части дороги. В момент открывания двери он не заметил двигающийся во встречном направлении Кiа Sрестrа.

В итоге водитель 1980-го года рождения получил перелом левой голени. Пострадавший не имел водительских прав.

Он находился в трезвом состоянии. В отличии от наехавшего на его автомобиль водителя Kia, который скрылся с места аварии. Позднее его удалось разыскать, тогда и был зафиксирован факт, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был помещен в спецприемник.

Илья Баканов

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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