Под Печорой Kia наехал на остановившийся посреди дороги Volkswagen
В ночь на 5 августа на 7-м километре автодороги Изъяю – Озёрный под Печорой произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил вынужденную остановку на проезжей части дороги. В момент открывания двери он не заметил двигающийся во встречном направлении Кiа Sрестrа.
В итоге водитель 1980-го года рождения получил перелом левой голени. Пострадавший не имел водительских прав.
Он находился в трезвом состоянии. В отличии от наехавшего на его автомобиль водителя Kia, который скрылся с места аварии. Позднее его удалось разыскать, тогда и был зафиксирован факт, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был помещен в спецприемник.
Илья Баканов
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