Вторая неделя августа в Коми будет холоднее обычного

6 августа 2017 года, 8:30 |
Фото Ярославы Пархачёвой

Вторая неделя августа в Коми прогнозируется холоднее обычного в среднем на 4С.

В понедельник и во вторник под влиянием очередного циклона с запада пройдут дожди, на юге местами с грозами. Температура воздуха днем составит в основном 15...20С, только на крайнем северо-востоке — 8...13С. Со среды, с ростом атмосферного давления, дожди прекратятся, но при этом похолодание охватит всю республику.

Ночная температура понизится до 2...7С, на севере местами возможно до заморозков. Днем ожидается всего 11...16С. И только к концу недели на юго-западе прогнозируется до 22С, сообщает ЦГМС по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода, тепло, ЦГМС, дожди, циклон
  Рубрика: Погода
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