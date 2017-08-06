Вторая неделя августа в Коми будет холоднее обычного

Вторая неделя августа в Коми прогнозируется холоднее обычного в среднем на 4С.

В понедельник и во вторник под влиянием очередного циклона с запада пройдут дожди, на юге местами с грозами. Температура воздуха днем составит в основном 15...20С, только на крайнем северо-востоке — 8...13С. Со среды, с ростом атмосферного давления, дожди прекратятся, но при этом похолодание охватит всю республику.

Ночная температура понизится до 2...7С, на севере местами возможно до заморозков. Днем ожидается всего 11...16С. И только к концу недели на юго-западе прогнозируется до 22С, сообщает ЦГМС по Коми.