В Коми с отдыха в Краснодарском крае вернулась третья группа юных спортсменов

5 августа 2017 года, 20:00 | Сыктывкар, Ухта, Усть-Вымский
Фото Минспорта Коми

С отдыха в Краснодарском крае вернулась группа юных спортсменов. Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в третью смену в детский оздоровительный лагерь "Энергетик" выезжали воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1 Сыктывкара, детско-юношеской спортивной школы села Усть-Вымь и спортивной школы №1 Ухты.

Тренер, представитель сыктывкарской группы спортсменов Валерия Орехова сообщила, что из Сыктывкара в лагерь ездили воспитанницы отделения художественной гимнастики СШОР №1. "В "Энергетике" созданы хорошие бытовые условия. Понравился зал. Мы тренировались в идеальных условиях", - отметила она.

От СШОР №1 на отдых в Краснодарский край выезжали 23 человека. В Микуни к ним присоединились 26 человек из Усть-Выми и Ухты.

Четвертая смена детей выехала в лагерь 2 августа. 60 юных спортсменов пробудут в "Энергетике" до 22 августа, когда их сменит пятая, заключительная, группа детей.

В рамках реализации программы "Дети Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" в этом году детские оздоровительные лагеря Краснодарского края посетят 350 юных спортсменов.

Это одаренные дети, обучающиеся в государственных спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) и муниципальных детско-юношеских спортивных школах, победители и призеры Первенств России и других соревнований всероссийского уровня, кандидаты в юношеские сборные команды Республики Коми по приоритетным видам спорта.

Среди них - воспитанники ГАУ Республики Коми (РК) "СШОР "Юность", ГБУ РК "СШОР", ГБУ РК "СШОР № 1", ГБУ РК "СШОР № 2", ГБУ РК "СШОР № 4", ГБУ РК "СШ по футболу", спортсмены из Ухты, Воркуты, Сосногорска, Печоры, Вуктыла, Ижемского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов, а также юные представители Федерации спортивной борьбы Республики Коми и Федерации бокса Республики Коми.

*** Распределение мест в летние лагеря осуществлялось по заявкам муниципальных образований и республиканских спортивных школ, подведомственных Минспорта Республики Коми, федераций по видам спорта, с учетом рейтинга выступлений юных спортсменов в спортивном сезоне 2016-2017 годов.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, отдых, молодежь, коми, дети
  Рубрика: Спорт
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