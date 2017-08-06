Сыктывкарская "НИКА" сыграет в Иваново матчи баскетбольного кубка России

Первый квалификационный раунд кубка России по баскетболу сыктывкарская "НИКА" проведет в Иваново. Город был выбран для проведения матчей группы "А" Российской федерацией баскетбола.

Соперниками команды Ольги Дорониной в начальном раунде стали хозяйки площадки "Динамо-2" (Иваново), "Спартак" (Санкт-Петербург) и "КБК" (Костромской баскетбольный клуб, Кострома).

Начнет "НИКА" кубок встречей против "КБК" 13 сентября, 14-го сентября сыграет со "Спартаком", а завершит групповые баталии 15-го числа матчем с "Динамо-2".

У команды есть чуть больше месяца, чтобы подготовиться к первым матчам кубка страны. Цель – выход из группы с первого места. Не менее важно для команды будет сыграться, проверить новые сочетания игроков, отработать взаимодействия.

"Первое место группы выходит в плей-офф на оренбуржскую "Надежду" - бронзового призера Премьер-лиги. Второе место получит в соперника лучший клуб России - "УГМК" из Екатеринбурга. Оба соперника - гранды европейского баскетбола. Год назад эти соперники встречались в финале Евролиги - турнира сильнейших команд Старого света. Но не будем заглядывать наперед. Цель перед тренерским штабом озвучена и она выполнима", - подчеркнул генеральный менеджер "НИКИ" Максим Чурсанов.