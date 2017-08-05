В Инте асфальтируют тротуары в рамках проекта "Народный бюджет"
В Инте завершается асфальтирование тротуаров по улице Дзержинского, 23 в рамках республиканского проекта "Народный бюджет". Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщила мэр Приполярья Лариса Титовец, которая проинспектировала ход работ.
Подрядная организация полностью убрала покрытие старого тротуара, который был весь в выбоинах, выровняла основание под ним, произвела отсыпку и уложила новый асфальт и новый бордюрный камень.
"Работа близится к завершению, - отметила Л. Титовец. - Уверена, интинцы оценят новый асфальт. Особенно порадуются те, кто предложил включить асфальтирование этого участка тротуара в республиканский проект "Народный бюджет" и те, кто поддержал такую идею на публичных слушаниях".
В рамках республиканской программы "Народный бюджет" на реализацию проектов выделено по 800 тысяч рублей, 300 тысяч - из республиканского бюджета, остальное – из местного.
Следующим объектом асфальтирования станет тротуар вдоль дома №17 по улице Мира.
Мэр Инты также сообщила своим подписчикам, что в настоящий момент ведется ямочный ремонт асфальта на улице Дзержинского.
В этом году на этот вид ремонта в рамках контракта по летнему содержанию улично-дорожной сети будет израсходовано 120 тонн асфальта.
Работы запланированы на улицах Дзержинского, Чернова, Мира, Полярная и некоторых других.
Геня Джавршян
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