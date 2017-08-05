В Инте асфальтируют тротуары в рамках проекта "Народный бюджет"

В Инте завершается асфальтирование тротуаров по улице Дзержинского, 23 в рамках республиканского проекта "Народный бюджет". Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщила мэр Приполярья Лариса Титовец, которая проинспектировала ход работ.

Подрядная организация полностью убрала покрытие старого тротуара, который был весь в выбоинах, выровняла основание под ним, произвела отсыпку и уложила новый асфальт и новый бордюрный камень.

"Работа близится к завершению, - отметила Л. Титовец. - Уверена, интинцы оценят новый асфальт. Особенно порадуются те, кто предложил включить асфальтирование этого участка тротуара в республиканский проект "Народный бюджет" и те, кто поддержал такую идею на публичных слушаниях".

В рамках республиканской программы "Народный бюджет" на реализацию проектов выделено по 800 тысяч рублей, 300 тысяч - из республиканского бюджета, остальное – из местного.

Следующим объектом асфальтирования станет тротуар вдоль дома №17 по улице Мира.

Мэр Инты также сообщила своим подписчикам, что в настоящий момент ведется ямочный ремонт асфальта на улице Дзержинского.

В этом году на этот вид ремонта в рамках контракта по летнему содержанию улично-дорожной сети будет израсходовано 120 тонн асфальта.

Работы запланированы на улицах Дзержинского, Чернова, Мира, Полярная и некоторых других.