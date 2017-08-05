В Инте асфальтируют тротуары в рамках проекта "Народный бюджет"

5 августа 2017 года, 17:20 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте завершается асфальтирование тротуаров по улице Дзержинского, 23 в рамках республиканского проекта "Народный бюджет". Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщила мэр Приполярья Лариса Титовец, которая проинспектировала ход работ.

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Подрядная организация полностью убрала покрытие старого тротуара, который был весь в выбоинах, выровняла основание под ним, произвела отсыпку и уложила новый асфальт и новый бордюрный камень.

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"Работа близится к завершению, - отметила Л. Титовец. - Уверена, интинцы оценят новый асфальт. Особенно порадуются те, кто предложил включить асфальтирование этого участка тротуара в республиканский проект "Народный бюджет" и те, кто поддержал такую идею на публичных слушаниях".

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В рамках республиканской программы "Народный бюджет" на реализацию проектов выделено по 800 тысяч рублей, 300 тысяч - из республиканского бюджета, остальное – из местного.

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Следующим объектом асфальтирования станет тротуар вдоль дома №17 по улице Мира.

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Мэр Инты также сообщила своим подписчикам, что в настоящий момент ведется ямочный ремонт асфальта на улице Дзержинского.

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В этом году на этот вид ремонта в рамках контракта по летнему содержанию улично-дорожной сети будет израсходовано 120 тонн асфальта.

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Работы запланированы на улицах Дзержинского, Чернова, Мира, Полярная и некоторых других.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: асфальтирование тротуаров
  Рубрика: Общество
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