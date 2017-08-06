Россияне могут лишиться прямого получения субсидий на оплату ЖКУ

6 августа 2017 года, 18:18 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий перечислять субсидии за ЖКУ не на счета жильцов-льготников, а напрямую поставщикам ресурсов или компаниям, управляющим домом.

Сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают сами граждане. Однако многие расходуют средства не по назначению, а тратят на свои нужды, даже с учетом того, что одно из условий предоставления субсидии – отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ. Так, если получатель субсидии не оплачивает "коммуналку" в течение двух месяцев или не исполняет график реструктуризации, выплата средств приостанавливается до полного погашения задолженности.

В Госдуме убеждены, что с принятием нового законопроекта появится гарантия того, что деньги будут поступать в счет оплаты услуг ЖКХ, а люди не потеряют права на получение такой помощи от государства. Кроме того, благодаря изменениям сократятся долги по ЖКХ в целом по стране.

При этом авторы не предлагают использовать только лишь новый способ предоставления субсидий. Деньги могут перечисляться как на карточку гражданина, так и в управляющую компанию по решению региональных властей.

В то же время, по мнению экспертов, для перечисления денег напрямую управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям, государству необходимо будет усилить контроль за расходованием средств.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: законодательство, ЖКХ, ЖКУ, дума
  Рубрика: Экономика
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