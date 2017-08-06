Учитель из Ухты открыла комиязычный блог, посвященный Великой Отечественной войне

Оргкомитет II республиканского конкурса "Коми блогйысь" ("Коми блогер") подвел итоги второй из трех акций, объявленных среди коми блогеров в апреле. Акция "Айму вӧсна Ыджыд тыш" была посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Победителем стала Елена Быстрова, учитель коми языка СОШ № 16 города Ухты. В своей работе "Тебеньков Тебенькиысь" (Тебеньков из деревни Тебеньки) она рассказала о своем дедушке - Фёдоре Васильевиче Тебенькове. Во время войны связист-телефонист Тебеньков участвовал в боях на Орловско — Курском направлении. Награжден медалью "За отвагу". Погиб в 1943 году.

Инициатор конкурса "Коми блогйысь" Алексей Рассыхаев отметил, что Елена Быстрова настолько глубоко прониклась темой акции, что открыла отдельную площадку – комиязычный блог, посвященный теме Великой Отечественной войны. В своем блоге она собрала фото и видеоматериалы с рассказами о родственниках, земляках, ветеранах, участвовавших в боях Великой Отечественной, о поэтах и писателях Коми, защищавших свою родину, видеоклипы коми песен о войне.

"Елена Александровна как педагог нашла интересную форму подачи материалов по патриотическому воспитанию. Её блог "Ай му вӧсна Ыджыд тыш" может служить своего рода образовательным ресурсом, материалы которого будут интересны учителям, школьникам, краеведам", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Министр выразила пожелание, чтобы Е. Быстрова продолжила свой проект. В качестве подарка и для развития нового блога победителю акции "Айму вӧсна Ыджыд тыш", активному блогеру и автору одноименного проекта будет вручен толковый словарь коми языка и история Коми в двух томах.

Напомним, что в апреле были объявлены три акции. Победителем первой акции "Коми гижӧд лун", приуроченной ко Дню коми письменности, стала преподаватель математики МГУ (г. Москва) Анастасия Васильева.

В сентябре будут подведены итоги третьей акции "Шойччам коми ногӧн", посвященной летнему отдыху.

Акции и конкурс "Коми блогйысь" проводятся при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.