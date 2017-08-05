Свободолюбивую лосиху Жанну видели близ Печоро-Илычского заповедника с приплодом

Рядом с лосефермой Печоро-Илычского заповедника "объявилась" лосиха Жанна, прославившаяся своим свободолюбивым характером.

Как рассказала заведующая лосиной фермой Светлана Акатьева, не так давно Жанну видели в компании дикого самца, а теперь сотрудники заповедника сообщают, что лосиху заметили недалеко от фермы с детенышами.

Жанну готовы принять вместе с малышами на родной ферме, однако сказать стопроцентно, что лосиха вернется к людям, учитывая ее непростой нрав, невозможно.

Напомним, в январе этого года четырехлетняя Жанна вернулась на лосеферму после двух лет скитаний. Один из сотрудников во время обхода территории большого загона обнаружил лосиный след, по которому было понятно, что в загон перелез лось из тайги.

В заповеднике лосиха "не общалась" с остальными животными, предпочитая проводить время в одиночестве, а в мае снова сбежала в тайгу, где сейчас отелилась на воле.