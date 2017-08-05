Волонтер Победы из Воркуты Дарья Белоглазова получила награду президента России

5 августа 2017 года, 14:55 |
Фото пресс-службы форума "Таврида"

5 августа, в первый день образовательной программы на смене "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев" Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", состоялось награждение добровольцев движения "Волонтеры Победы" благодарственными письмами президента России.

Как сообщает пресс-служба форума, по результатам работы на Параде Победы в 2017 году "Послы Победы" были представлены к награждению Благодарственными письмами президента РФ Владимира Путина. Из ста Послов Победы на "Тавриде" находятся шесть лучших добровольцев, удостоенных высокой награды: Дарья Белоглазова из Республики Коми, Анна Белоусова и Павел Сердюков из Ростовской области, Ирина Тужилкина из Нижегородской области, Наталья Тарасенко из Приморского края, Юлиана Трегуб из Красноярского края.

Вручала награду министр образования и науки России Ольга Васильева.

"Это движение зарождалось на наших глазах. И благодарственные письма от президента - это большая награда для лучших добровольцев страны", - отметила министр.

*** Движение "Волонтеры Победы" является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием в нашей стране. Ежегодно движение проводит кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования одного из главных праздников нашей страны, Дня Победы.

Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс "Послы Победы", на участие в котором в 2017 году было подано более 4 000 заявок. По результатам отбора были определены 100 лучших добровольцев из 82 регионов, которые стали соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – Парада Победы на Красной площади в Москве, а также шествия "Бессмертного полка".

Комиинформ

  Ключевые слова: президент, патриотизм, волонтеры
  Рубрика: Общество
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