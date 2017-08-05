В торговой сети "Пятерочка" в Сыктывкаре по требованию общественников снята "просрочка"

Общественники выявили в столице Коми просроченную продукцию в одном из супермаркетов федеральной сети "Пятерочка". По требованию общественных контролеров руководство универсама при них сняло с витрин испорченные товары и продукты с истекшим сроком годности.

Как сообщила "Комиинформу" инициатор рейда, общественница Дарья Шучалина, это первый, но не последний "поход по магазинам" с целью проверки соблюдения в розничной торговле законодательства и в случаях выявления нарушений – защиты прав потребителей. Вместе с ней в рейде принял участие депутат Совета Сыктывкара Максим Абдулин.

"Решили начать серию проверок с этого бренда ввиду того, что в прессе и соцсетях в негативном ключе данная торговая сеть мелькает гораздо реже остальных на территории нашей республики. Увы, но в первом же посещенном нами универсаме (по ул. Свободы, 35/75) обнаружилось сразу несколько нарушений", - рассказала "Комиинформу" Дарья Шучалина.

На витринах зафиксированы продукты с повреждением упаковки. В частности, шоколадная колбаса с полуразорванным целлофановым обертыванием. "Продажа такого товара недопустима, поскольку без санитарно-эпидемиологической защиты в виде пакетированной пленки данный десерт мог быть заражен бактериями и микроорганизмами от рук покупателей и от внешней аэробной среды", - пояснил народный избранник Максим Абдулин.

В лотках с фруктами общественница и парламентарий обратили внимание на груши. Все они оказались в разной степени подгнившими. При этом разложены в непосредственной близости к кондиционным фруктам, и продавались по цене стандартного качества товаров.

"Самая неприятная находка нас ожидала в отделе хлебобулочных изделий. Сейчас во многих магазинах функционируют мини-пекарни. Их предназначение – обеспечивать клиентов именно свежей выпечкой. Таковая относится к группе скоропортящихся товаров. Сам магазин обозначил на маркировке булочек и пирожков срок годности – сутки. Однако мы их застали на полках половину суток спустя его истечения", - отметила Дарья Шучалина.

Непригодных к реализации мучных изделий оказалось свыше 30-ти. При этом большинство покупателей клали их в корзины, не обращая внимания на время изготовления. Пока депутат искал в торговом зале менеджера, общественница обращала внимание подходивших в отдел горожан на то, что выпечка просроченная. Покупатели предпочитали возвращать ее обратно на полки.

На предложение переговорить о результатах рейда откликнулась заместитель директора магазина Ольга Попова. Она взяла с собой тележку и, осмотрев указанные товары, согласилась их снять с реализации. "Прямо при нас она наполнила тележку пирожками, булочками, шоколадной колбасой и прочим. И вывезла из зала в технические помещения супермаркета. Со слов замдиректора, штатная численность не велика, потому не хватает сотрудников, чтобы в течение дня на регулярной основе обходить торговый зал и проверять большой ассортимент на предмет повреждений, истечения сроков годности и других обязательных параметров", - высказалась собеседница "Комиинформа".

По словам Дарьи Шучалиной, представительница администрации была предельно вежлива и поблагодарила за подсказку, пообещав поручить подчиненным чаще проводить обходы отделов.

Как ранее сообщал "Комииниформ", на этой неделе нарушения торгового и санитарно-эпидемиологического законодательства в столице республики выявлены в гипермаркетах "Лента". Результаты рейда обнародованы проводившим его управлением Роспотребнадзора.