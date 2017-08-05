В сельском поселении Мирофан-Дикост возобновлены пассажирские перевозки

5 августа 2017 года, 13:41 | Троицко-Печорский
Фото администрации Троицко-Печорского района

В сельское поселение "Митрофан-Дикост" Троицко-Печорского района прибыл микроавтобус для осуществления перевозок.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета, с 1 августа начал функционировать маршрут "Митрофан-Дикост – Нижний Одес – Ухта – Митрофан-Дикост". Пассажирские перевозки удалось организовать благодаря республиканскому проекту "Народный бюджет", а также заинтересованности индивидуального предпринимателя С. Архиповой.

Перевозка пассажиров осуществляется по вторникам и пятницам восьмиместным автомобилем УАЗ, оборудованным в соответствии с требованиями законодательства.

Для реализации проекта привлечены средства республиканского, местного бюджетов и собственные средства предпринимателя. Общая стоимость проекта составила 710 тысяч рублей.

В Троицко-Печорском районе на 2017 год запланировано к реализации десять народных проектов. Один из наиболее долгожданных – приобретение автотранспорта для возобновления пассажирских перевозок жителей сельского поселения "Митрофан-Дикост".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: пассажирские перевозки, Народный бюджета, Митрофан-Дикост
  Рубрика: Общество
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