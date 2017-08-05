Предприниматели Коми могут обратиться к бизнес-омбудсмену через МФЦ

5 августа 2017 года, 19:01 |

Бизнес-омбудсмен Республики Коми Игорь Бобков и руководитель Государственного автономного учреждения Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" Наталья Жегунова подписали соглашение о взаимодействии.

Соглашение подписано в целях поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках него, специалисты МФЦ во всех районах республики обеспечивают прием обращений и жалоб от субъектов предпринимательской деятельности с последующей передачей их на рассмотрение Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Теперь представители бизнес-сообществ могут обратиться к Уполномоченному через МФЦ, что актуально для районов, территориально удаленных от столицы республики.

Кроме того, стороны обсудили возможности о взаимном содействии в информировании субъектов предпринимательской деятельности. Так, для получения информации о формах и способах защиты своих прав в институте уполномоченного, предприниматели могут обращаться в отделения МФЦ, а при обращении к бизнес-омбудсмену можно получить сведения о предоставлении необходимых услуг в МФЦ для предпринимательской деятельности.

*** Центры и офисы "Мои Документы" открыты в каждом муниципальном образовании Коми. Получить необходимую информацию и консультацию о предоставлении услуг, можно по бесплатному телефону 8-800-200-8212, а также можно осуществить предварительную запись на прием к специалистам центров и офисов "Мои Документы" по Республике Коми, воспользовавшись наиболее удобным способом.

Режим работы и адреса центров и офисов "Мои Документы" по Коми можно узнать на официальном сайте центра "Мои Документы".

Комиинформ

  Ключевые слова: омбудсмен, коми, бизнес
  Рубрика: Общество
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