Во дворе домов по улице Дзержинского Емвы "поселился" деревянный зоопарк

5 августа 2017 года, 15:05 | Сыктывкар
Фото УФСИН России по Коми

Во дворе домов по улице Дзержинского города Емвы поселился деревянный зоопарк. Вырезанные из дерева фигуры птиц и животных красуются на земле и деревьях. Их автор - Виктор Брожик.

Как рассказали "Комиинформу" в УФСИН России по Коми, в 2016-м году полковник внутренней службы Виктор Брожик с должности заместителя начальника КП-38 (п. Чиньяворык) ушел в отставку, на заслуженный отдых. В свободное от домашних забот время он вырезает из дерева фигурки птиц и зверей.

Пригодились детские навыки. Еще в школе ему нравилось рисовать на свободные темы, вырезать из фанеры.

Как ни странно, но на творчество мастера подтолкнули еще и…коммунальщики. В разных местах города они распиливали тополя. Мастеру жалко стало без дела лежащие чурбаки. Он их привез в свой гараж, высушил и после этого начал вырезать из них фигурки. Правда, первую фигуру – аиста – сделал из осины. Но толстую осину очень трудно найти, а тополиного сырья хватит надолго. К тому же тополь, как и осина, хорошо поддается резке.

Как говорит мастер, каждая работа начинается по-разному. Иногда он вначале набрасывает эскиз, а затем с помощью бензопилы и различных столярных инструментов заготовку из дерева превращает в задуманное. А в другой раз, наоборот, увидит чурбак с подходящим изгибом, с сучками на нужных местах, и возникает в голове какой-то образ.

Над каждой фигурой Виктор Брожик "колдует" от 10 до 15 дней. Недавно за четыре дня вырезал небольшую фигурку совы. Теперь ждет, когда она хорошо подсохнет, и будет подыскивать место для установки. По его мнению, сову лучше укрепить на спиленном дереве. Сейчас мастер начал работу над комплектом, состоящим из двух фигурок, — факира и кобры.

Виктор Брожик родился и вырос в селе Чотырбоки Шепетовского района Украинской ССР. После окончания средней школы поступил в Рязанскую высшую школу МВД СССР. В 1986 году, после окончания учебного заведения, по распределению приехал в поселок Ёдва Удорского района Коми АССР. Виктор Брожик начал службу инспектором отдела кадров Учреждения АН-243 МВД СССР. Затем были различные должности в отделах безопасности, по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, по организации и взаимодействию в раскрытии преступлений и собственной безопасности при Усть-Вымском УЛИУ МВД РФ.

С 2011 по 2015 год в качестве старшего преподавателя в Межрегиональном учебном центре УФСИН России по Республике Коми вел цикл подготовки и повышения квалификации сотрудников оперативных подразделений.

Полковник в отставке Брожик считает, что его хобби необходимо не только ему самому. Он надеется, что его работы порадуют многих жителей родного города.

Комиинформ

  Ключевые слова: ФСИН, творчество
  Рубрика: Общество
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