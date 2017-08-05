Зарегистрировать авто в Эжвинском районе Сыктывкара теперь можно и в интернете

5 августа 2017 года, 16:41 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Госавтоинспекция по Сыктывкару информирует о том, что зарегистрировать транспортное средство в Эжвинском районе теперь можно и при помощи сайта www.gosuslugi.ru.

При этом размер пошлины за государственные услуги, заказанные и оплаченные на Едином портале государственных и муниципальных услуг будет снижен на 30%.

К примеру, чтобы зарегистрировать автотранспортное средство, необходимо будет уплатить госпошлину в размере 2850 рублей, а, оплачивая госпошлину через портал, она составит 1995 рублей.

Зарегистрировать автомототранспорт можно по адресу: ул.Мира, д. 1А (отдел регистрации автомототранспортных средств) либо предварительно записаться на регистрационные действия по телефону: (8212) 63-81-81.

График работы отдела: Вт-Пт с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов); Сб с 9-00 до 16-45 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Осмотр транспортных средств проводится с 9-00 до 11-50 часов и с 14-00 до 16-50 часов (в субботу до 15-50 часов).

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, законодательство, ГИБДД
  Рубрика: Право
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