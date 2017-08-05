На выходных госавтоинспекторы Сыктывкара сконцентрируют внимание на мотоциклистах, мопедистах и скутеристах

5 августа 2017 года, 19:32 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

До 6 августа на территории столицы республики продолжится оперативно-профилактическое мероприятие "Мото", сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции столицы Коми.

Его цель - пресечение нарушений ПДД водителями двухколесной техники. В первую очередь, управление мототранспортом водителями, не имеющими водительских удостоверений соответствующей категории и находящимися в состоянии опьянения.

Так с 31 июля сотрудники ДПС задержали двоих водителя, которые управляли мототехникой в состоянии алкогольного опьянения, и не имея водительского удостоверения. В обоих случаях транспорт был задержан и помещен на специализированную штрафную стоянку.

Автоинспекторы напоминают, что водители мотоциклов должны иметь водительское удостоверение категории "А", а скутеристы и мопедисты при их остановке должны предоставить полицейским для проверки водительское удостоверение категории "М" или любой другой категории.

За отсутствие указанных категорий, либо водительского удостоверения водитель двух колесной техники может быть подвержен административному наказанию в размере от 5 до 15 тысяч рублей по ст. 12.7 КоАП РФ, за управления транспортным средством, не имея права на его управление.

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Право
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