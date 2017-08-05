Незаконно преследовавшиеся правоохранителями жители Коми могут рассчитывать на возмещение ущерба

5 августа 2017 года, 17:42 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Коми увеличилось количество исков от граждан, реабилитированных за необоснованное уголовное преследование, для возмещения нанесенного им вреда. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии прокуратуры республики.

Как пояснил прокурор Коми Сергей Бажутов, одно из последствий реабилитации за неправомерное уголовное преследование – это предъявление пострадавшими требований о компенсации причиненного им вреда, который в соответствии со ст. 1070 Гражданского Кодекса возмещается за счет казны РФ. В этом году количество рассмотренных требований реабилитированных лиц в Коми возросло с 47 до 56, удовлетворенных с 38 до 46, сумма взысканных с казны средств увеличилась на 4,5% и составила почти два миллиона рублей.

"В соответствии со ст. 1081 Гражданского Кодекса в случае возмещения вреда по указанным основаниям, Российская Федерация имеет право регресса к непосредственным его причинителям. Ранее действовавшая редакция данной статьи предусматривала ответственность по регрессным требованиям только когда вина указанных лиц установлена вступившим в законную силу приговором. В настоящее время такой подход сохранен исключительно в отношении судей. В отношении остальных лиц, в том числе должностных, ответственность по регрессному обязательству наступает на общих основаниях при установлении вины, но вне зависимости от наличия приговора суда. Правом на обращение в суд с такими требованиями наделен и прокурор", - разъяснил собравшимся Сергей Бажутов.

Прокуратурой предъявлен иск к бывшему следователю следственного отдела по г. Сыктывкару СУ СКР по Коми о взыскании 420 тысяч рублей, выплаченных из средств казны Российской Федерации лицу, незаконно привлеченному по его вине к уголовной ответственности.

"Для реализации предоставленного нам права на обращение в суд в защиту интересов государства, соответствующим структурным подразделениям аппарата прокуратуры республики во взаимодействии с прокурорами городов и районов необходимо провести проверку по каждому факту взыскания с казны средств в возмещение вреда в результате незаконных действий органов следствия и дознания. На основании анализа причин принятия реабилитирующих решений, изучения материалов служебных проверок, при установлении вины конкретных должностных лиц – предъявить регрессные иски", - поручил подчиненным руководитель надзорного ведомства.

Надзирающих прокуроров на местах он обязал принципиально реагировать на факты отмены руководителями следственных органов постановлений о возбуждении уголовного дела при необходимости принятия решения о его прекращении и признании права на реабилитацию. При выявлении существенных нарушений законодательства, влекущих незаконное привлечение к уголовной ответственности, использовать полномочия по отмене незаконных или необоснованных решений о возбуждении уголовного дела.

"В случае установления обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточных доказательств виновности обвиняемого – не допускать направления дела в суд, а возвращать его в орган расследования для дополнительного следствия", - подытожил Сергей Бажутов.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: прокуратура, преступность, МВД, коми
  Рубрика: Право
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