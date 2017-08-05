Не все невинно пострадавшие от правоохранителей жители Коми реабилитированы

На заседании коллегии прокуратуры Коми прозвучала информация о том, что в первом полугодии 2017 года более, чем в два раза - с 85 до 184 - увеличилось число лиц, получивших право на реабилитацию в результате незаконного и необоснованного уголовного преследования.

В 86 случаях принятие реабилитирующих решений обусловлено объективными причинами, связанными с установлением в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел новых обстоятельств, в том числе связанных с изменением участниками процесса ранее данных показаний.

Но более половины (98 фактов реабилитации) обусловлены грубыми нарушениями требований закона со стороны органов расследования, а именно – незаконным возбуждением уголовных дел, нарушением требований закона при производстве расследования, необоснованным подозрением в совершении преступлений невиновных, которые вопреки требованиям приказа Генпрокурора №189 своевременно и в полном объеме не пресечены надзирающими прокурорами.

"Так, в связи с необоснованным возбуждением уголовных дел при отсутствии состава преступления право на реабилитацию получило 61 лицо. Например, в конце прошлого года сотрудники полиции Сыктывкара у местного жителя изъяли 2 грамма гашиша, что с учетом требований постановления правительства РФ №1002 давало основания для его привлечения лишь к административной ответственности. Однако было незаконно возбуждено и полгода расследовалось уголовное дело, которое прекращено в июне по реабилитирующему основанию", - рассказал Сергей Бажутов.

Установлено 22 факта принятия незаконных решений об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела при длительных сроках расследования, при наличии процессуальных оснований для их прекращения и разъяснения права на реабилитацию.

Например, в Усинске восемь месяцев отделом МВД расследовалось дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении директора муниципального бюджетного учреждения. В итоге следователь пришел к выводу об отсутствии состава преступления, но вместо прекращения дела и разъяснения подозреваемому права на реабилитацию, начальник следственного отдела принял решение об отмене постановления о возбуждении дела. При этом в Усинске, где реабилитированы 17 человек, прокурор не отменил ни одного постановления о возбуждении дела.

Ввиду грубых нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, реабилитирующие решения приняты в отношении 21 лица. Так, в Усинске гражданин, обвинявшийся в хранении шприца с наркотиком, оправдан судом вследствие признания недопустимым доказательством протокола личного досмотра, проведенного без обязательного участия двух понятых.

В 16 случаях причиной возникновения права на реабилитацию послужили допускаемые правоохранительными органами факты уголовного преследования при отсутствии достаточных доказательств причастности граждан к совершению преступлений. Например, дознаватель отдела МВД по Ухте, возбудив дело по факту причинения легкого вреда здоровью, в ходе расследования необоснованно выдвинул подозрение и избрал меру пресечения лицу, с которым у потерпевшего сложились неприязненные отношения. Объективных доказательств совершения преступления именно этим лицом, кроме показаний потерпевшего, в ходе расследования не добыто, ввиду чего гражданин реабилитирован.

Прекращая уголовное преследование по реабилитирующим основаниям, орган расследования обязан признать за реабилитированным это право и разъяснить порядок возмещения вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием.

"В большинстве случаев право на реабилитацию в постановлениях следователей и дознавателей попросту не упоминается. Более того в Ухте, к примеру, следователь в постановлении о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления прямо указал, что права на реабилитацию за подозреваемой, к которой применялась мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, не признает. Прокурор от имени государства приносит извинение реабилитированному за причиненный вред. Как показала проверка, требования закона исполнены прокурорами только в отношении 51 реабилитированного или 27 %", - отметил Сергей Бажутов.

Вместо анализа и принятия мер по пресечению фактов незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности прокуроры на местах продолжают, по его словам, допускать случаи укрытия таких лиц от учета. Так, в отчете за первое полугодие 2017 года не отражены 27 (21%) реабилитированных на досудебной стадии уголовного судопроизводства в Ухте, Сыктывкаре, Усинске, Сосногорске, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах.

В связи с искажением данных в предыдущий отчетный период к ответственности привлечены восемь работников нижестоящих прокуратур, в том числе два руководителя – к дисциплинарной.