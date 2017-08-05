Прокуратура Коми раскрыла методику выявления фирм-однодневок

Прокуратура Коми на заседании коллегии по итогам работы в этом году раскрыла методику выявления фирм-однодневок, которые могут привести к раскрытию экономических, финансовых и иных правонарушений и преступлений.

По информации прокурора Коми Сергея Бажутова, надзорный орган республики во взаимодействии с правоохранительными органами за последние несколько лет наработала практику выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием преступного дохода, общее число которых в 2014 и 2015 годах составило по 25, в 2016 году – 34, в текущем – 8.

Прокуратура Коми много лет обращает внимание на необходимость выявления фирм-однодневок, которые используются при совершении преступлений, связанных с преступной легализцией. В 2016 году по статье 173.1 УК РФ поставлено на учет 3 преступления. По этой статье возбуждено 7 уголовных дел и по статье 173.2 УК РФ – 2. Из них 5 выявлено в ходе расследования уголовных дел и 2 – по прокурорским проверкам. По результатам оперативно-розыскных мероприятий такие преступления не выявлялись.

"Выявление фирм-однодневок является резервом для информационного обмена между правоохранительными органами и Росфинмониторингом. Для этого необходимо изучить все находящиеся в производстве, а также приостановленные уголовные дела, возбужденные по экономическим преступлениям, включенным в перечень № 2 указания Генпрокуратуры и МВД от 13 декабря 2016 года", - отметил Сергей Бажутов.

По его словам, при наличии сведений о юрлицах, имеющих отношение к обстоятельствам преступления, необходимо путем допросов учредителей, запросов сведений из налоговой инспекции и от контрагентов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверить согласие физического лица, на которое зарегистрирована организация, на совершение регистрационных действий и добровольность предоставления им документа, удостоверяющего личность. И выяснять его участие в деятельности организации.

Кроме того, следует тщательно проверять данные, размещенные в свободном доступе на региональной вкладке сайта ФНС о учредителях или руководителях нескольких юрлиц, об адресах их массовой регистрации, об организациях, отсутствующих по месту регистрации. А также – материалов налоговых органов по административным делам по ст. 14.25 КоАП РФ (представление недостоверных сведений о юрлице или об ИП в орган, осуществляющий госрегистрацию).

"Вышеуказанные сведения необходимо сопоставлять с запрашиваемыми в медицинских учреждениях, органах опеки и подразделениях полиции данными о фактах порчи или утраты паспортов, о лицах, состоящих на учете с психическими заболеваниями и ввиду употребления наркотических либо психотропных веществ, а также признанных недееспособными", - пояснил докладчик.

При выявлении по результатам проверок подозрительных юрлиц, по словам прокурора Коми, необходимо использовать полученные сведения для подготовки запросов в Межрегиональное управление Росфинмониторинга.