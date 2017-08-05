На трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар у автомобиля "МАЗ" взорвалось колесо

5 августа 2017 года, 11:29 | Княжпогостский
Фото ГИБДД

Вчера в Княжпогостском районе Коми произошло необычное ДТП: у автомобиля "МАЗ" внезапно взорвалось колесо.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, 4 августа около 15 часов водитель "MAЗ-642208-026" двигался по автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.

На ее 232 километре у прицепа автомобиля произошел взрыв заднего левого колеса, в результате чего часть покрышки отскочила на идущий навстречу Renault Logan.

В ДТП пострадал его водитель - мужчина 1960-го года рождения, получивший травму руки. Госпитализация ему не потребовалась.

Водитель "МАЗа" в течение года на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, отметили в ГИБДД.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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