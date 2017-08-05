Под Воркутой в результате опрокидывания "УАЗ Патриот" погиб пассажир этого автомобиля. ДТП произошло вчера в 22:30.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель внедорожника 1992-го года рождения двигался по технологической автодороге Воргашор – шахта Воргашорская.

На ее первом километре он не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажир автомобиля 1991-го года рождения, находившийся на заднем сиденье, скончался от полученных травм в реанимации.

Еще двое участников ДТП пострадали. Самого водителя "УАЗа" госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами. Известно, что в момент аварии ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

Пассажир автомобиля 1996-го года рождения, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась. В момент ДТП ремнем безопасности пристегнут не был.

Водитель внедорожника в течение года за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался, добавили в ГИБДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.