Под Воркутой в результате опрокидывания "УАЗ Патриот" погиб пассажир этого автомобиля

5 августа 2017 года, 9:22 | Воркута
Фото ГИБДД

Под Воркутой в результате опрокидывания "УАЗ Патриот" погиб пассажир этого автомобиля. ДТП произошло вчера в 22:30.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель внедорожника 1992-го года рождения двигался по технологической автодороге Воргашор – шахта Воргашорская.

На ее первом километре он не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажир автомобиля 1991-го года рождения, находившийся на заднем сиденье, скончался от полученных травм в реанимации.

Еще двое участников ДТП пострадали. Самого водителя "УАЗа" госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами. Известно, что в момент аварии ремнем безопасности мужчина пристегнут не был.

Пассажир автомобиля 1996-го года рождения, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ему не потребовалась. В момент ДТП ремнем безопасности пристегнут не был.

Водитель внедорожника в течение года за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался, добавили в ГИБДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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