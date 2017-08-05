В Объячево "вспыхнула" трансформаторная будка

Поздно ночью в селе Объячево Прилузского района "вспыхнула" трансформаторная будка.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, инцидент произошел 5 августа в 1:15 на улице Советская.

Пожарные подразделения прибыли на место через минуту. В тушении принимали участие две автоцистерны и пять человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание удалось ликвидировать в 1:41 на площади 1 кв. м. Огонь повредил конструкцию.

Погибших и пострадавших в инциденте нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание, которое возникло из-за недостатка изготовления конструкции электрооборудования.