В Объячево "вспыхнула" трансформаторная будка
5 августа 2017 года, 12:48 | Прилузский
Поздно ночью в селе Объячево Прилузского района "вспыхнула" трансформаторная будка.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, инцидент произошел 5 августа в 1:15 на улице Советская.
Пожарные подразделения прибыли на место через минуту. В тушении принимали участие две автоцистерны и пять человек личного состава пожарной охраны.
Возгорание удалось ликвидировать в 1:41 на площади 1 кв. м. Огонь повредил конструкцию.
Погибших и пострадавших в инциденте нет.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание, которое возникло из-за недостатка изготовления конструкции электрооборудования.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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