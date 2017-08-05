Подсудимые по делу о взрыве на шахте "Воркутинская" выслушают приговор

5 августа 2017 года, 12:10 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Воркуте завершился судебный процесс по делу о взрыве на шахте "Воркутинская", случившегося в 2013 году. Подсудимым грозит от шести лет лишения свободы и огромные выплаты пострадавшим.

Напомним, 11 февраля 2013 года на участке по добыче угля №8 структурного подразделения ОАО "Воркутауголь" "Шахта Воркутинская" произошел взрыв на глубине 800 метров, в результате которого погибли 19 горняков, одному шахтеру был причинен тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, авария произошла из-за взрыва метанопылевоздушной смеси в районе камеры приводов ленточного конвейера. В феврале 2014 года обвинение по делу о взрыве на шахте "Воркутинская" предъявили трем должностным лицам: начальнику участка по добыче угля Андрею Лучинину, начальнику участка вентиляции и техники безопасности Данилу Вихрову и главному инженеру шахты Сергею Моисееву. В отношении них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 216 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц"). В октябре 2014 года Воркутинский суд вернул уголовное дело на доследование.

В декабре 2015 года у одного из подсудимых произошло психическое расстройство, исключающее возможность явки подсудимого на процесс.

В июле 2017 года судебное следствие завершилось, суд удалился в совещательную комнату. Сегодня подсудимые готовятся выслушать приговор, который, вероятно, будут зачитывать в течение трех дней. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Воркуты, в понедельник начнется оглашение приговора.

Гособвинение запросило для А.Лучинина наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности в угольной промышленности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций роком на два года. Д.Вихрову прокурор запросил шесть лет лишения свободы в поселении с лишением права занимать должности в течение двух лет.

С.Моисеева могут амнистировать.

Кроме того, гражданские иски 18-ти потерпевших горняков могут быть удовлетворены. В результате чего суд взыщет с троих подсудимых в пользу потерпевших от двух до четырех миллионов рублей на каждого потерпевшего.

Само предприятие "Северсталь" отказалось от предъявления иска по причиненному ущербу, который составил свыше 200 млн рублей.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: шахта, Моисеев, Лучинин, Воркутинская, Вихров, взрыв
  Рубрика: Право
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